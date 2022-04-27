Угнанный более четырех лет назад в России Lexus LX570 нашли в Кокшетау

Фото: ДП Акмолинской области

22 апреля в Кокшетау остановили Lexus LX570, который, как оказалось, с 2018 года числился в угоне на территории Российской Федерации. Внедорожник в тот же день водворили на штрафстоянку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 22 апреля сотрудниками Центра оперативного управления была зафиксирована машина Lexus LX570, водитель которой ехал за рулем без ремня безопасности.

Информацию о нарушении передали нарядам патрульной полиции, которые остановили элитный внедорожник на пересечении улиц Уалиханова и Кенесары.

При проверке документов выяснилось, что у 37-летнего водителя отсутствовал страховой полис ГПО на управление данным автомобилем.

В дальнейшем стражи порядка узнали, что Lexus LX570 числится похищенным с 15 января 2018 года в городе Южно-Сахалинске УМВД РФ.

Для выяснения всех обстоятельств транспортное средство в тот же день водворили на штрафстоянку.

"При проверке личности водителя, являющегося жителем Кокшетау, также установлено, что он был ранее судим за неправомерное завладение автомобилем и нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности", - добавили в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967042-ugnannyy-bolee-chetyreh-let-nazad-v-rossii-lexus-lx570-nashli-v-kokshetau/