Избившего подростка мужчину осудили в Павлодаре

Көрнекі фото: pixabay.com

В специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрели дело в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении легкого вреда здоровью подростка, сообщается на официальном сайте областного суда.

Суд установил, что 20 марта текущего года обвиняемый около одного из домов по улице Каирбаева нанес 14-летнему подростку телесные повреждения. В результате был причинен легкий вред здоровью несовершеннолетнего мальчика.

В сообщении суда отмечается, что стражи порядка предоставили видеозапись, на которой видно, что мужчина действительно хватал и дергал несовершеннолетнего.

Правонарушитель свою вину признал полностью, пояснив, что в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и происходившее помнит плохо.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966920-izbivshego-podrostka-muzhchinu-osudili-v-pavlodare/