Экс-замначальника отдела миграционной полиции лишился свободы и звания в Павлодаре

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Бывшего заместителя начальника отдела миграционной полиции Павлодара Ермека Аубакирова приговорили к лишению свободы за неоднократное получение взяток. Экс-сотрудник брал деньги с граждан Узбекистана за фиктивные справки, продлевая срок пребывания иностранцев в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Из материалов уголовного дела известно, что замначальника отдела миграционной полиции Ермек Аубакиров сначала брал немного денег с граждан Узбекистана.

Переводы на карту они делали разовые, но когда полицейский вдруг попросил сразу крупную сумму, иностранцы решили на него заявить борцам с коррупцией.

Задержать капитана полиции планировали с поличным, но тот в последний момент вдруг решил отказаться от незаконного вознаграждения.

Однако избежать наказания ему все равно не удалось, собрали доказательства по предыдущим взяткам. Хотя и сам экс-сотрудник в суде вину отрицать не стал.

"Вам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также суд вас пожизненно лишил права занимать должности на государственной службе", - пояснил судья Павлодарского городского суда №2 Куаныш Тулебаев осужденному.

К слову, экс-полицейский просил ограничиться штрафом, но в суде учли его должность, а потому дали более строгое наказание.

Его также лишили звания "капитан полиции".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966899-eks-zamnachalnika-otdela-migratsionnoy-politsii-lishilsya-svobody-i-zvaniya-v-pavlodare/