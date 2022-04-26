Водителя с поддельными документами на авто задержали в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Поддельный техпаспорт на машину предоставил полицейским нарушитель ПДД во время проверки. Авто остановили на трассе "Западная Европа-Западный Китай" в Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Автомобиль марки Honda Elysion с иностранным учетом был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции на 505 км автодороги республиканского значения за нарушение ПДД.

В ходе проверки выяснилось, что водитель предоставил стражам порядка поддельный техпаспорт авто. Также полицейские выяснили, что данный автомобиль не состоит на регистрационном учете той страны, которая указана в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Водитель заявил, что купил минивен в сентябре 2021 года. Мужчина утверждает, что не знал о проблемах с документами. По его словам, при проверке по базе машина состояла на учете в иностранном государстве.

По данному факту было начато досудебное расследование по уголовной статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Назначена экспертиза.

Полицейские предупреждают, прежде чем покупать автотранспорт с иностранным учетом, следует тщательно проверить все документы, в том числе по базе МВД иностранного государства.

Подчеркивается, что машина может находиться в розыске или под арестом.

Казахстанцам рекомендуют покупать только снятые с учета авто и в установленном законом порядке регистрировать на свое имя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966793-voditelya-s-poddelnymi-dokumentami-na-avto-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/