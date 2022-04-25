Жителя Костаная подозревают в обмане одиноких женщин на 4 млн тенге

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Костанайские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нескольких эпизодах мошенничества. Указывается, что жертвами афер становились одинокие женщины. Ущерб составил 4 млн тенге.

По текущей версии, подозреваемый находил жертв на сайтах знакомств. Он писал разведенным дамам, которым рассказывал, что занимается недвижимостью, и может помочь им с "выгодными" вариантами жилья, передает телеканал "Астана"

Женщины, как указали в полиции быстро соглашались купить дешевое жилье у нового знакомого. Пара договаривалась о встрече, на которую покупательницы должны были принести документы и предоплату.

Указывается, что от этой схемы пострадали четыре жительницы поселка Тобыл.

"Там, в основном, женщины знакомятся с мужчинами с целью построить отношения, чтобы не быть одинокими. Вот он входил в доверие, пользуясь тем, что они разведенные и одинокие.

Возбуждено уголовное дело по статье 190, часть 2, пункт 4 "Интернет-мошенничество", - рассказала оперуполномоченный УКП ДП Костанайской области Нина Ахмадеева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966742-zhitelya-kostanaya-podozrevayut-v-obmane-odinokih-zhenschin-na-4-mln-tenge/