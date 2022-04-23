Подозреваемого в квартирных кражах задержали в Нур-Султане

Полицейские задержали квартирного вора. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

Сотрудники столичной полиции задержали 35-летнего жителя города по подозрению в совершении серии квартирных краж, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

В полицию города Нур-Султана поступило заявление о том, что днем неизвестный проник в дом по улице Орнек и похитил личное имущество.

Аналогичное преступление было совершено ранним утром по улице Жанажол, где хозяева, уходя на работу, оставили незапертыми свои входные двери, чем и воспользовался "квартирник". Сообщается, что в одной из таких квартир из прихожей был похищен мобильный телефон стоимостью 120 тысяч тенге.

Полицейским удалось задержать 35-летнего жителя столицы, который ранее уже был неоднократно судим. Как отметили сотрудники полиции, на счету у задержанного уже 9 подобных фактов.

"В ходе следствия установлено, что рецидивист, несмотря на раннюю судимость, не встал на путь исправления и продолжил совершать кражи. Вор, пользуясь отсутствием хозяев домов, проникал и совершал свой преступный умысел с целью хищения ценных вещей", – рассказали в ведомстве.

На данный момент по всем фактам краж ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания департамента столичной полиции.

По данным полиции, все краденое имущество сбывалось некоему скупщику, знакомому задержанного, которого также задержали полицейские.

В ходе обыска его местожительства была изъята электронная техника в количестве 60 штук.

"Он признался, что сбывал гаджеты в соседнюю страну. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", – добавили полицейские.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

В Департаменте полиции Нур-Султана напомнили, что гражданам необходимо быть бдительными и соблюдать меры безопасности с целью недопущения квартирных краж. Важно не оставлять двери жилища открытыми даже на короткое время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966453-podozrevaemogo-v-kvartirnyh-krazhah-zaderzhali-v-nur-sultane-video/