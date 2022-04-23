Разбойники напали и разграбили склад с видеокартами в Алматы

Подозреваемые. Фото: пресс-служба ДП Алматы

В Алматы произошло разбойное нападение на склад с техникой: грабители напали на охранника и вынесли видеокарты на крупную сумму денег, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Сообщается, что на склад напали трое злоумышленников. Это произошло утром, когда в помещении был только охранник.

"Они избили секьюрити. Под угрозой оружия завладели компьютерной техникой, точнее, видеокартами на крупную сумму денег, и скрылись", – рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

Отмечается, что для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли оперативники районного звена и криминальной полиции города.

Подозреваемые были задержаны в городе Шу. По данным полиции, оттуда они планировали уехать на поезде в Нур-Султан.

"Часть награбленного была при них, а основная часть посредством грузоперевозок направлялась в столицу. Товар изъят и приобщен к материалам уголовного дела. После проведения процессуальных действий видеокарты будут возвращены владельцу", – добавил Абильбеков.

Руководитель ТОО Алексей Ковалев, которому принадлежит ограбленный склад, поблагодарил полицейских за оперативность и профессионализм.

"Сотрудники полиции оперативно выехали на место, приехали раньше меня. Провели следствие, взяли все данные. В течение 2-3 дней проводили мероприятия, нашли тех, кто это сделал, задержали их.

Мне бы хотелось выразить благодарность полицейским Бостандыкского района ДП Алматы. Все подключились, сделали все, что нужно, раскрыли за три дня. Все найдены, товар найден. Я очень благодарен. Спасибо за то, что работа делается", – резюмировал он.

По данным отдела полиции при УП Бостандыкского района, задержанные прибыли из города Нур-Султана.

Отмечается, что ранее один из них был клиентом этой фирмы и точно знал стоимость и ценность данных видеокарт.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966441-sklad-s-videokartami-ograbili-v-almaty/