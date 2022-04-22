Астанчанин без прав управлял машиной под воздействием наркотиков

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Полицейские Акмолинской области задержали жителя Нур-Султана, который управлял автомобилем в наркотическом опьянении, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Вечером 17 апреля при проведении рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка в населенном пункте Оразак на одной из улиц участковым инспектором была замечена автомашина марки "ВАЗ-2115".

Сотруднику полиции показалось странным поведение водителя, так как, увидев патрульную машину, он попытался съехать с дороги и резко снизил скорость.

Автомобиль остановили. В ходе проверки выяснилось, что водитель в конце прошлого года был лишен прав сроком на 7 лет за пьяное вождение.

Кроме того, сотрудник полиции в ходе разговора с водителем выявил у него симптомы наркотического опьянения. Поведение мужчины указывало на употребление им запрещенных препаратов.

Для установления данного обстоятельства мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наркотическое опьянение "легкой степени".

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления", водитель водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, что не так давно в Актобе задержали водителя, который управлял маршрутным автобусом, будучи в наркотическом опьянении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966314-astanchanin-upravlyal-mashinoy-bez-prav-i-pod-vozdeystviem-narkotikov/