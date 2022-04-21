Мужчина на поминках жены убил родственника в Туркестанской области

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В Туркестанской области мужчина на поминках жены забил до смерти родственника. Собравшиеся сначала прочитали поминальную молитву, а потом стали выпивать алкоголь. В итоге это обернулось трагедией. Обвиняемый предстал перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда Кентау.

На скамье подсудимых оказался житель Кентау 1955 года рождения. Он обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.196 УК РК).

В ходе следствия установлено, что 11 ноября 2021 года в одном из домов Кентау родственники собрались на поминки умершей женщины.

Под руководством овдовевшего хозяина дома были совершены все необходимые обряды. После чего мужчины решили выпить.

Посиделки затянулись за полночь, практически все собравшиеся разошлись. Но владелец дома и еще один родственник 1944 года рождения продолжали употреблять спиртное.

Под утро между ними произошел конфликт. В результате хозяин дома жестоко избил пенсионера, из-за чего тот скончался.

Подсудимый свою вину признал, раскаялся. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966206-muzhchina-na-pominkah-zheny-ubil-rodstvennika-v-turkestanskoy-oblasti/