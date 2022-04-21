Мошенники закладывали арендованные игровые приставки в Нур-Султане

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В столице трое мошенников обманывали владельцев игровых приставок. По версии полицейских, аферисты брали в аренду консоли, а затем сдавали их в ломбард, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Сообщается, что трое злоумышленников несколько месяцев обманывали прокатчиков игровых приставок.

По версии следствия, аферисты посуточно снимали жилье, пользуясь чужими удостоверениями личности, а затем брали в аренду игровые приставки Play Station 5.

"В арендованной квартире они встречались с владельцем, который оставлял им консоль на сутки. После этого злоумышленники скрывались, прихватив с собой приставку", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили полицейские, по такой схеме мошенникам удалось обмануть восьмерых граждан.

"В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенных приставок Play Station 5, часть из которых удалось изъять", – добавили в департаменте.

На данный момент ведется расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Отмечается, что санкция статьи уголовного кодекса, за данное преступление предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966126-moshenniki-zakladyvali-arendovannye-igrovye-pristavki-v-nur-sultane/