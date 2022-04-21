Житель Тараза заплатил 125 тыс. тенге за фото фейкового водительского удостоверения

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

125 тыс. тенге отдал житель Тараза за фотографию водительского удостоверения. Мужчина не хотел получить права без сдачи экзаменов и попался на уловку мошенников, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

27-летний горожанин пришел в СпецЦОН Тараза якобы для восстановления водительского удостоверения по утере. Он показал фотографию "утерянных" прав на телефоне, сообщил, что потерял документ при неизвестных обстоятельствах.

В ходе проверки выяснилось, что обратившийся мужчина никогда и не получал водительского удостоверения.

В ходе опроса он признался, что в мессенджере WhatsApp неизвестная женщина пообещала ему изготовить водительское удостоверение без сдачи необходимых экзаменов.

За услугу он перевел ей на счет 125 тыс. тенге, однако получил от незнакомки лишь фотографию прав. За "оригинал", она попросила еще 80 тыс. тенге.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966112-zhitel-taraza-zaplatil-125-tys-tenge-za-foto-feykovogo-voditelskogo-udostovereniya/