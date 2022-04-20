Мужчина неоднократно принуждал 13-летнюю девочку к интиму в Шымкенте

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Специализированный межрайонный уголовный суд Шымкента вынес приговор мужчине 1994 года рождения. Он был признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности 13-летней девочки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Мужчина предстал перед судом по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).

Как установлено судебным следствием, в начале осени прошлого года молодой человек познакомился в социальных сетях с девочкой 2008 года рождения.

Узнав, что она проживает в Шымкенте, 27-летний парень пригласил школьницу на личную встречу.

Здесь он выяснил, что девочка живет у бабушки, а родители ее проживают в поселке. После чего мужчина, применив физическую силу, в своем автомобиле принудил несовершеннолетнюю к сексуальным действиям.

Не остановившись на содеянном, путем угроз и обещаний он еще трижды в течение сентября-октября 2021 года принуждал ее к интиму. В конечном счете потерпевшая все рассказала родителям.

Молодой человек утверждал на суде, что не знал о малолетнем возрасте жертвы. Однако его вина была полностью доказана.

Родители школьницы предъявили требование о компенсации морального вреда в размере 3 млн тенге.

Судебно-психиатрическая и медицинская экспертизы не выявили у подсудимого отклонений, в том числе не установили педофилию.

Житель Шымкента был приговорен к 20 годам лишения свободы. Также он обязан выплатить потерпевшей стороне 2 миллиона тенге.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965980-muzhchina-neodnokratno-prinuzhdal-13-letnyuyu-devochku-k-intimu-v-shymkente/