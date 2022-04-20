Подозреваемого в краже ноутбука из магазина электроники поймали в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали по горячим следам мужчину, которого подозревают в краже ноутбука из местного магазина электроники, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в дежурную часть УП района "Алматы" поступило заявление от управляющего ТОО "Технодом", который сообщил о краже ноутбука марки Lenovo.

Сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали 32-летнего ранее не судимого жителя столицы.

В ходе разбирательств мужчина дал признательные показания.

Компании, реализующей электронику, был причинен ущерб в размере 190 тысяч тенге.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК ("Кража").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965935-podozrevaemogo-v-krazhe-noutbuka-iz-magazina-elektroniki-poymali-v-nur-sultane/