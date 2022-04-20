Расстроился, что сошел с дистанции: спортсмена обвинили в нападении на врача в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Участника алматинского марафона обвинили в избиении врача скорой помощи. По словам медиков, 19-летний парень получил травму во время марафона, а когда врач стал уговаривать его поехать в больницу, ударил медика по лицу, передает КТК.

Как сообщает телеканал, во время забега парень упал и получил травму плеча. Дежурившие на марафоне медики стали уговаривать его поехать в больницу, но молодого человека это только разозлило.

"Для исключения перелома должны были доставить его в стационар. Он в агрессивной форме отказался, нанес нашему сотруднику удар по лицу, после чего благополучно ушел. Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа. Мы его в экстренном порядке доставили в пятую челюстно-лицевую хирургию", - рассказал замдиректора по медицинской части Службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин.

Как предположили медики, спортсмен расстроился, что ему пришлось сойти с дистанции. Марафон не выиграл, вот и выместил злость на враче, из-за чего 27-летнему врачу самому понадобилась помощь.

Сейчас пострадавший находится на больничном. Он уже обратился в полицию. Назначены необходимые экспертизы.

"Если будет установлен легкий вред здоровью, то дело будет разрешено в плоскости административного законодательства. Если будет установлен тяжкий вред здоровью, то тогда речь уже будет идти об уголовно наказуемом деянии, статья 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщили в ДП Алматы.

По данным телеканала, только за последнюю неделю это уже второй случай нападения на фельдшера. Ранее женщина набросилась на работников скорой из-за того, что они отказались применять препарат из домашней аптечки.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965854-rasstroilsya-chto-soshel-s-distantsii-sportsmena-obvinili-v-napadenii-na-vracha-v-almaty/