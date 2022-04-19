Задержан сотрудник районного суда в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Антикор задержал одного из сотрудников Ауэзовского районного суда города Алматы. Госслужащего подозревают в получении взятки. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте Алматинского городского суда.

"18 апреля текущего года Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и противодействия коррупции Верховного суда Республики Казахстан задержан сотрудник районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда .

Отмечается, что госслужащий подозревается в получении взятки.

На сегодняшний день по данному факту проводятся следственные мероприятия в рамках досудебного расследования .

В пресс-службе добавили, что информация в интересах следствия разглашаться не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965837-zaderzhan-sotrudnik-rayonnogo-suda-almaty/