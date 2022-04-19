Приговор адвокатам бывшего главы ЕНПФ могут пересмотреть

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Приговор адвокатам бывшего главы ЕНПФ Руслана Ерденаева – Александру Блоку и Гульнар Смагул – могут пересмотреть. Соответствующее ходатайство подано в Верховный суд, рассмотрение дела состоится через неделю, 26 апреля, передает корреспондент NUR.KZ.

Постановление появилось в открытом доступе на сайте Верховного суда.

Так, в постановлении о передаче ходатайства для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции говорится о том, судья пришел к выводу о наличии оснований для пересмотра дела в надзорном органе.

"Органами досудебного расследования, а также судами по делу допущены существенные неполнота и односторонность следствия и судебного разбирательства, грубые нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, в том числе права обвиняемых на защиту, препятствующие назначению главного судебного разбирательства, не устранены существенные противоречия в представленных участниками процесса суду доказательствах, дело рассмотрено с обвинительным уклоном, неправильно разрешены гражданские иски", - говорится в постановлении.

Нарушения перечислены на 15 листах постановления. В том числе, говорится, что суд первой инстанции не вправе был постановить обвинительный приговор на основании ненадлежаще заверенных копий процессуальных документов.

"Так, суд должен был надлежащим образом заверить копии процессуальных документов и актов экспертиз и лишь после этого делать вывод об их достоверности. Незаверенные судом копии документов, которые суд положил в основу обвинительного приговора, ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны допустимыми в качестве доказательств виновности подсудимых в инкриминированных им деяниях", - говорится в постановлении.

В результате судья постановил передать ходатайство защитников Блока и Смагул рассмотреть в судебном заседании кассационной инстанции ввиду наличия оснований для пересмотра судебных актов.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2020 года адвокаты получили по 11 лет лишения свободы. Их обвиняли в том, что они склонили родственников Ерденаева к даче взятки якобы для того, чтобы освободить из-под ареста экс-главу ЕНПФ.

Позднее апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Сам Ерденаев осужден на 12 лет лишения свободы. Его осудили за присвоение или растрату вверенного имущества и получение взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965743-prigovor-advokatam-byvshego-glavy-enpf-mogut-peresmotret/