Группу предполагаемых домушников задержали с поличным в Алматы (фото)

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: polisia.kz

Алматинские полицейские провели операцию по задержанию группы предполагаемых домушников. Указывается, что, их взяли с поличным, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Операцию по задержанию провели полицейские Ауэзовского района Алматы при содействии коллег из криминальной полиции города.

Как рассказал начальник УП Ауэзовского района Улан Абулхайыр, всего были задержаны четверо мужчин.

"Они орудовали в разных районах города, проникая в чужие квартиры и похищая ценные вещи. На данный момент установлена причастность этой преступной группы к трем эпизодам краж.

Действовали злоумышленники по стандартной схеме. Проверив, нет ли хозяев дома, проникали в жилище путем отжима окна. Брали все, что можно было унести незаметно: золотые изделия, денежные средства и бытовые предметы", - пояснил Абулхайыр.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

На данный момент подозреваемых, молодые люди 1992, 1993 и 1994 годов рождения, поместили в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 188, часть 3, пункт 3 УК РК.

Все четверо участников преступления будут проверяться на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965676-gruppu-predpolagaemyh-domushnikov-vzyali-s-polichnym-v-almaty-foto/