Незнакомец без причины напал на трех женщин и повредил авто в Таразе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taraz_v_obektive

Жительница Тараза рассказала о том, что на нее и ее двух подруг ночью напал незнакомец в микрорайоне "Арай-2". Кроме того, он повредил ее автомобиль. На инцидент отреагировали в городском управлении полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост с жалобой женщины появился в одном из пабликов в Instagram. К нему также было прикреплено видео с места происшествия, снятое камерой наблюдения.

На кадрах видно, как машина едет по двору одного из домов, а ей навстречу бежит мужчина. Он открывает заднюю дверь и потом садится в салон. Через некоторое время выходит, а автомобиль уезжает.

По словам жительницы Тараза, в машине были три женщины, включая ее. Неизвестный мужчина напал на них. Раньше они его не видели.

"Мы звонили в "102", но никто не приехал. Мы сами поехали по дороге и остановили сотрудников полиции, они помогли нам. Незнакомца задержали. Но, оказывается, затем его отпустили без штрафов и наказания. Я до сих пор в шоковом состоянии. Я хочу, чтобы завели дело, а этот человек отремонтировал мне мою машину", - возмутилась жительница города.

По информации управления полиции Тараза, в настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, о результатах которого сообщат автору поста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965499-neznakomets-bez-prichiny-napal-na-treh-zhenschin-i-povredil-avto-v-taraze-video/