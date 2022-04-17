Заключенный пытался сбежать из колонии в Павлодарской области
Заключенный проник в запретную зону павлодарской колонии, но попытка побега не удалась - его заметил часовой и нажал кнопку тревожного сигнала, передает издание Pavlodarnews.kz.
Инцидент произошел вчера, 16 апреля.
По данным издания, осужденный проник во внутреннюю запретную зону, на тропу контролеров. Но часовой поста его заметил - он сделал предупредительный окрик, нажал кнопку тревожного сигнала и доложил о ЧП начальнику караула.
Отмечается, что часовой произвел предупредительный выстрел вверх.
"Осужденного на внутренней запретной зоне задержала дежурная служба. Для выяснения обстоятельств уполномоченные органы проводят следственно-оперативные действия.
Также начато служебное расследование совместно с областным департаментом УИС и командиром воинской части", - сообщил начальник пресс-службы РгК "Шыгыс" Нацгвардии РК Багдат Амангельды.
В региональном командовании добавили, что гвардейца поощрят за бдительное несение службы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965422-zaklyuchennyy-pytalsya-sbezhat-iz-kolonii-v-pavlodarskoy-oblasti/