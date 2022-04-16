Блогера задержали за вымогательство денег у чиновника в Шымкенте

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В соцсетях появилась информация о том, что в Шымкенте задержали популярного блогера. Его подозревают в вымогательстве денег у госслужащего. По этому поводу высказались в департаменте полиции города, передает Otyrar.kz.

По информации ведомства, в полицию с заявлением обратился чиновник, который стал жертвой шантажа.

Мужчина пояснил, что несколько человек, представившись блогерами, грозились распространить видео с порванным государственным флагом на административном здании, если он не заплатит полмиллиона тенге.

"Взамен они обещали не распространять видео. Данный факт полицейские зарегистрировали по ст.194 УК РК "Вымогательство", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Правоохранители провели оперативные мероприятия. В результате подозреваемый был задержан с поличным во время передачи части суммы в размере 300 тысяч тенге. Деньги стражи порядка изъяли из автомобиля Toyota Сamry.

Подозреваемый арестован с санкции суда. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965391-blogera-zaderzhali-za-vymogatelstvo-deneg-u-chinovnika-v-shymkente/