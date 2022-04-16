Крупную партию наркотиков и сумму денег изъяли в Алматы

Фото: ДП Алматы

23 свертка с психотропным веществом изъяли у 27-летнего парня в Алматы. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, это оказался мефедрон, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

По словам начальника управления полиции Ауэзовского района Улана Абулхайыра, уроженца Туркестанской области задержали инспекторы патрульной полиции.

Установлено, что молодой человек планировал распространить 23 дозы "синтетики" на территории Ауэзовского района.

Фото: ДП Алматы

"На вопрос полицейских, есть ли у него запрещенные препараты, мужчина сразу сознался, что имеет свертки с наркотиками. В ходе обыска по адресу проживания обнаружен и изъят пакет с таким же веществом и крупная сумма денег", - сообщил подполковник полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст.297 ч.3 п.1, 3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965380-krupnuyu-partiyu-narkotikov-i-summu-deneg-izyali-v-almaty/