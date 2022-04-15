Очевидцев наезда бензовоза на полицейское оцепление разыскивают в Алматы (видео)

Кадр из видео: ДП Алматы

Полиция Алматы разыскивает очевидцев наезда бензовоза на оцепление во время январских беспорядков. В департаменте поделились кадрами с места событий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Сообщается, что инцидент произошел во время январских беспорядков, 5 января, на пересечении проспекта Толе би и улиц Шарипова и Байтурсынова - мужчина за рулем бензовоза протаранил полицейское оцепление.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших указанное противоправное действие, а также другими сведениями о происшествии, призвали сообщить об этом по номерам телефонов 8-707-845-54-44 и 8-701-110-02-01.

"Вознаграждение гарантируется", - добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965325-ochevidtsev-naezda-benzovoza-na-politseyskoe-otseplenie-razyskivayut-v-almaty-video/