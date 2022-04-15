Пьяный хулиган разбил девять машин ночью в Нур-Султане (видео)
Ночью во дворе одного из жилых домов Нур-Султана хулиган разбил девять припаркованных машин, сообщается на официальной странице столичного департамента полиции в Instagram.
Видео последствий погрома были опубликованы в одном из казахстанских Telegram-сообществ. Под постом сообщалось, что инцидент произошел сегодня ночью, около 2:00.
Заметно, что у большинства машин разбиты лобовые стекла, а у некоторых обломаны зеркала заднего вида.
В полиции отметили, что машины были разбиты во дворе жилого дома по улице Биржан Сал.
"По горячим следам сотрудниками полиции задержан ранее судимый 40-летний житель Экибастуза, который снимал квартиру в этом же доме", – сообщили в ведомстве.
По данным полиции, подозреваемый признался, что разбил стекла девяти припаркованных автомашин будучи в нетрезвом состоянии.
Мужчина был доставлен в полицию, а по факту хулиганства проводится досудебное расследование. Также устанавливается сумма ущерба, причиненная автовладельцам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965297-pyanyy-huligan-razbil-devyat-mashin-nochyu-v-nur-sultane-video/