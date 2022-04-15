Дело скандального "визового центра" поступило в суд в Алматы: потерпевшими проходят больше 200 человек

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Дело о предлагавшей визы компании Hastala Visa поступило в суд. Больше 200 человек проходят по делу в качестве потерпевших, сообщается в официальном Facebook прокуратуры Алмалинского района Алматы.

Досудебное расследование проведено сотрудниками УП Алмалинского района южной столицы.

Сообщается, что жертвами мошеннических действий стали 211 граждан.

По информации надзорного органа, сотрудники ТОО "Hastala Visa" под предлогом выдачи виз и оказания услуг по обучению за рубежом завладели денежными средствами клиентов.

Причиненный ущерб от действий компании превысил 180 млн тенге, сообщили в прокуратуре.

Фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Кроме того, был наложен арест на имущество и счета компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965250-delo-skandalnogo-vizovogo-tsentra-postupilo-v-sud-v-almaty-poterpevshimi-prohodyat-bolshe-200-chelovek/