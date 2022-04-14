Бывшего замначальника отдела полиции осудили в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вынесен приговор теперь уже бывшему заместителю начальника Толебийского районного отдела полиции Аяну Бекенбаеву, обвиненному в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Толебийского районного суда Туркестанской области.

В ходе судебного следствия установлено, что подполковник предложил двоим подозреваемым в краже скота избежать ответственности за 3 миллиона тенге.

После успешных переговоров полицейский получил от них указанную сумму, но был тут же задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

Купюры оказались наполовину муляжом, а наполовину - помеченными невидимой краской с надписью "Пара" (взятка).

Как выяснилось, увести от ответственности подозреваемых замначальника отдела полиции не мог, поэтому действовал мошенническим путем.

Сам страж порядка утверждал, что стал жертвой провокации и пыток со стороны борцов с коррупцией. Однако проверка прокуратуры данные факты не подтвердила.

В результате Аян Бекенбаев был признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы. Также он лишился звания "подполковник" и права занимать должности на госслужбе.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965073-byvshego-zamnachalnika-otdela-politsii-osudili-v-turkestanskoy-oblasti/