"Отстань от моего мужа": новое авто казахстанки за 12 млн тенге облили кислотой
Новый Hyundai Elantra жительницы Лисаковска облили кислотой. Инцидент произошел больше месяца назад, теперь внешний вид автомобиля безнадежно испорчен. Полиция проводит расследование, передает газета "Костанайские новости".
С момента покупки нового Hyundai прошло лишь несколько месяцев, а утром 4 марта владелица обнаружила на черной машине белые пятна, краска слезла. Под дворниками оставили записку: "Отстань от моего мужа".
Женщина даже не догадывалась, кто так мог с ней поступить, пока не посмотрела запись с видеокамеры.
На ней она узнала человека, с которым ранее был конфликт из-за парковки. Мужчина, а не оскорбленная неверностью супруга жена, подъехал к дому на снегоходе и вылил что-то на машину. По мнению автоледи, это была кислота.
"Я сейчас не могу на ней ездить. Машина совсем новая, в 2021 году купила за 12 миллионов тенге. Прошло уже столько времени, а тот, кто это сделал, до сих пор не установлен", - рассказала жительница Лисаковска.
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту умышленного повреждения имущества начато расследование. Назначены экспертизы.
"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершившего данное уголовное правонарушение", - пояснили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965058-otstan-ot-moego-muzha-novoe-avto-kazahstanki-za-12-mln-tenge-oblili-kislotoy/