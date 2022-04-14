"Отстань от моего мужа": новое авто казахстанки за 12 млн тенге облили кислотой

Фото: kstnews.kz

Новый Hyundai Elantra жительницы Лисаковска облили кислотой. Инцидент произошел больше месяца назад, теперь внешний вид автомобиля безнадежно испорчен. Полиция проводит расследование, передает газета "Костанайские новости".

С момента покупки нового Hyundai прошло лишь несколько месяцев, а утром 4 марта владелица обнаружила на черной машине белые пятна, краска слезла. Под дворниками оставили записку: "Отстань от моего мужа".

Женщина даже не догадывалась, кто так мог с ней поступить, пока не посмотрела запись с видеокамеры.

На ней она узнала человека, с которым ранее был конфликт из-за пар­ковки. Мужчина, а не оскорбленная неверностью супруга жена, подъехал к дому на снегоходе и вылил что-то на машину. По мнению автоледи, это была кислота.

"Я сейчас не могу на ней ездить. Машина совсем новая, в 2021 году купила за 12 милли­онов тенге. Прошло уже столь­ко времени, а тот, кто это сде­лал, до сих пор не установлен", - рассказала жительница Лисаковска.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту умышленного повреждения имущества начато расследование. Назначены экспертизы.

"Про­водятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершившего данное уголовное правонарушение", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965058-otstan-ot-moego-muzha-novoe-avto-kazahstanki-za-12-mln-tenge-oblili-kislotoy/