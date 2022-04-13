Астанчанин избил экс-супругу на глазах у ее матери. Мужчину ищет полиция (видео)

Мужчина избивает экс-супругу. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Казнете появилась видеозапись, на которой видно, как некий мужчина наносит несколько резких ударов женщине. Случай, как выяснилось, произошел в столице, а участники драки ранее состояли в браке, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с избиением появились в Telegram-канале Astanovka98. В описании к видео говорится, что произошел инцидент на глазах у матери потерпевшей.

"Сотрудниками полиции установлено, что 13 апреля текущего года в 07:50 25-летний житель столицы, находясь по улице Сыганак, в ходе конфликта избил свою бывшую супругу.

Данный факт зарегистрирован в УП района Есиль, проводится мероприятия по установлению местонахождения виновного", – пояснили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

Пострадавшая, как выяснилось, уже дважды обращалась с заявлениями в полицию по факту преследования ее бывшим супругом.

В отношении мужчины, в соответствии со статьей 20 Закона РК "О профилактике бытового насилия", были вынесены защитные предписания. То есть, мужчине было запрещено совершение бытового насилия в отношении своей бывшей супруги, преследование и вступление с ней в контакты иными способами.

Также мужчине были разъяснены требования закона, предусмотренные статьей 461 КРКоАП "Нарушение защитного предписания".

Однако, не сделав должных выводов, мужчина продолжил преследование.

"Так, в марте текущего года за совершение правонарушения постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана дебошир дважды был признан виновным, где суд применил в отношении него административное взыскание в виде предупреждения", – добавили в пресс-службе столичной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964919-astanchanin-izbil-eks-suprugu-na-glazah-u-ee-materi-muzhchinu-ischet-politsiya-video/