Нарушения на 169 млн тенге при строительстве выявило МИИР в Казахстане с начала года

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615 административных правонарушений при строительстве на 169 млн тенге выявили в Казахстане с начала года. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"Мы на постоянной основе держим на контроле деятельность местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Так, в Алматы незаконно производилось строительство одного из жилых комплексов. Разрешительная документация не была представлена ни собственником участка, ни застройщиком.

Квартиры в данном жилом комплексе продавались активно, несмотря на то, что застройщик не имел права заключать договоры купли-продажи квартир на незавершенном объекте. Также у застройщика отсутствовало разрешение на привлечение средств дольщиков", – поделился министр.

В связи с этим в конце марта Управление градостроительного контроля Алматы выдало представление о приостановлении строительно-монтажных работ и об устранении выявленных нарушений. Сейчас строительство приостановлено, в отношении застройщика составлен протокол за нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве".

По словам Ускенбаева, с января по март 2022 года профильный комитет МИИР провел 32 проверки и выдал 26 предписаний. 18 должностных лиц привлекли к административной ответственности.

В МИИР добавили, что сейчас полностью пересматривают систему госконтроля и приема объектов в эксплуатацию.

"Ход строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием государственного архитектурно-строительного контроля в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964769-narusheniya-na-169-mln-tenge-pri-stroitelstve-vyyavilo-miir-v-kazahstane-s-nachala-goda/