Разбил стекло и кинул вентиль от баллона в медика: акмолинец устроил дебош в больнице

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ночью 10 апреля в Атбасаре 23-летний парень в приемном покое местной больницы разбил стекло двери, вел себя неадекватно и напал на персонал. Теперь в отношении него проводится досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что к правоохранителям 10 апреля поступило телефонное сообщение от медсестры больницы. Она пояснила, что в 03.00 часов ночи 23-летний житель Атбасара в приемном покое разбил стекло перегородочной двери.

В медицинское учреждение молодого человека доставили врачи вместе с полицейскими после вызова, поступившего от жителей одного из домов.

Оказалось, что акмолинец, не застав дома сестру, отправился к ее другу, стал громко стучать в двери и кричать. Хозяин квартиры заступился за свою подругу, тогда в ходе конфликта один парень ударил другого.

Услышав шум, соседи вызвали стражей порядка и медиков.

Находясь в больнице, 23-летний парень вел себя неадекватно, вырвал вентиль кислородного баллона и кинул его в одного из медицинских работников.

Кроме того, разбил стекло двери и поранился сам. Ему была оказана медицинская помощь.

Освидетельствование показало, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В итоге его водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ст.293 ч.1 УК РК "Хулиганство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964764-razbil-steklo-i-kinul-ventil-ot-ballona-v-medika-akmolinets-ustroil-debosh-v-bolnitse/