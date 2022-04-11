Экс-главу отдела госзакупок горздрава Алматы осудили за взятку

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Бывшего руководителя отдела госзакупок Управления общественного здоровья города Алматы осудили за получение взятки. Экс-чиновницу приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте Медеуского районного суда города Алматы.

Районным судом №2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки С. по факту получения взятки в значительном размере.

Судом установлено, что в июне 2021 года С., будучи руководителем отдела государственных закупок Управления общественного здоровья города Алматы, являлась организатором по проведению госзакупок по поставке лекарственных средств и медицинских изделий для больных детей с диагнозом "Синдром короткой кишки" на сумму 78 млн тенге.

Сообщается, что экс-чиновница пообещала некоему ТОО оказание содействия при заключении договора, но потребовала за выигрыш в тендере взятку в размере 10% от суммы вышеуказанного договора. В противном случае она пригрозила, что ТОО может оказаться в числе недобросовестных поставщиков.

"После завершения конкурса учредитель ТОО, не имея иной возможности решить данную ситуацию по-другому и желая быть поставщиком по поставке вышеуказанных лекарственных средств, передал первой деньги в размере миллиона тенге", – сообщили в суде.

Тем не менее, в качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у гражданки С. несовершеннолетних детей. В то же время, как отягчающее вину обстоятельство был признан тот факт, что подсудимая нарушила профессиональную клятву.

Отмечается, что в суде С. не признала свою вину, в содеянном не раскаялась.

"Приговором суда С. признана виновной в получении взятки в значительном размере и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", – заявили в пресс-службе районного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964525-eks-glavu-otdela-goszakupok-gorzdrava-almaty-osudili-za-vzyatku/