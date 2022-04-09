Майнинговое оборудование нашли в паркинге ТРЦ в Нур-Султане

Найденное оборудование. Кадр из видео: пресс-служба ДП города Нур-Султана

В паркинге одного из ТРЦ города Нур-Султана на поверхности вентиляционной трубы было найдено незаконное майнинговое оборудование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Полицейским поступило сообщение о том, что в помещении паркинга одного из ТРЦ было обнаружено оборудование для майнинга. В ходе обхода помещения на поверхности вентиляционной трубы стражи порядка нашли четыре аппарата во включенном состоянии.

"Незаконное оборудование обнаружил инженер объекта торгово-развлекательного центра, при проверке кабельных линий на вентиляционных коробках и сообщил руководству", – отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас материалы дела по факту обнаружения майнингового оборудования переданы в департамент экономических расследований.

Отмечается, что специалисты должны будут провести доследственную проверку, после чего начнется процесс принятия процессуального решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964275-mayningovoe-oborudovanie-nashli-v-parkinge-trts-v-nur-sultane/