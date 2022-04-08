Главного специалиста Управления соцблагосостояния Алматы осудили за взятки
Состоялся судебный процесс по делу главного специалиста Управления социального благосостояния Алматы. Его признали виновным во взяточничестве, сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы.
7 апреля приговором Медеуского районного суда №2 главный специалист-государственный инспектор труда отдела контроля безопасности труда Управления социального благосостояния по Алматы К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 3 ст. 366 УК РК (Получение взятки).
По информации ведомства, сотрудник управления неоднократно получал взятки в размере до 150 тыс. тенге от представителей учебных центров за беспрепятственное и ускоренное подписание сертификатов о прохождении курса по безопасности и охране труда.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 819 740 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, госорганизациях и субъектах квазигоссектора.
Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964237-glavnogo-spetsialista-upravleniya-sotsblagosostoyaniya-almaty-osudili-za-vzyatki/