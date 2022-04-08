Главного специалиста Управления соцблагосостояния Алматы осудили за взятки

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Состоялся судебный процесс по делу главного специалиста Управления социального благосостояния Алматы. Его признали виновным во взяточничестве, сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы.

7 апреля приговором Медеуского районного суда №2 главный специалист-государственный инспектор труда отдела контроля безопасности труда Управления социального благосостояния по Алматы К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 3 ст. 366 УК РК (Получение взятки).

По информации ведомства, сотрудник управления неоднократно получал взятки в размере до 150 тыс. тенге от представителей учебных центров за беспрепятственное и ускоренное подписание сертификатов о прохождении курса по безопасности и охране труда.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 819 740 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, госорганизациях и субъектах квазигоссектора.

Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964237-glavnogo-spetsialista-upravleniya-sotsblagosostoyaniya-almaty-osudili-za-vzyatki/