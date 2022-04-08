Внук забил до смерти свою бабушку в Павлодаре

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38-летнего жителя Павлодара приговорили к 9 годам колонии за смерть родной бабушки. В апреле 2021 года мужчина, обнаружив пенсионерку на полу в квартире, стал избивать ее кулаками. От полученных травм женщина скончалась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре суда указывается, что мужчина переехал в Павлодар к своей бабушке осенью 2020 года из Нур-Султана, чтобы за ней ухаживать. Жили у нее.

По показаниям соседей, из квартиры слышались скандалы.

По версии следствия, в апреле 2021 года рано утром внук проснулся от того, что бабушка упала на пол. Подойдя к ней, он стал наносить удары кулаками. От полученных травм женщина скончалась.

Свою вину мужчина не признал, пояснил, что бабушка часто падала. Медиков в ту ночь вызвал, обнаружив на теле родственницы синяки. Однако, как заключили эксперты, пенсионерка получила именно удары руками или ногами.

Приговором суда жителю Павлодара назначили 9 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964141-vnuk-zabil-do-smerti-svoyu-babushku-v-pavlodare/