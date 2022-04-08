Товары на 585 млн тенге контрабандой ввезли из Китая в Алматы

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Департаментом Агентства по финмониторингу по городу Алматы совместно с прокуратурой южной столицы выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из Китая в особо крупном размере, сообщает официальный Telegram-канал АФМ РК.

Сообщается, что в отношении руководства ТОО "Group of the Companies TDA" начато досудебное расследование по факту экономической контрабанды.

Всю операционную работу фирмы, по данным ведомств, выполнял директор данного ТОО. 31 марта суд санкционировал в его отношении меру пресечения в виде содержания под стражей.

В АФМ отметили, что общая стоимость товаров, незаконно завезенных из Китая, составила более 585 млн тенге, а сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, составила более 125 млн тенге.

"В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964114-tovary-na-585-mln-tenge-kontrabandoy-vvezli-iz-kitaya-v-almaty/