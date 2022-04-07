Устроил пожар, чтобы скрыть убийство: пьяная ссора закончилась поножовщиной в Алматы

Фото с места преступления: polisia.kz

Тело со следами насильственной смерти нашли на месте пожара в Турксибском районе Алматы. Стражи порядка считают, что убийца пытался скрыть преступление устроив пожар, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, вечером на пульт "101" поступила информация о возгорании на улице Остроумова. После локализации пожара в одной из комнат было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Погибшим оказался 38-летний хозяин дома. Ранее мужчина работал водителем грузовика. однако последние несколько месяцев сидел дома по состоянию здоровья.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти – резаное ранение на шее, колото-резаная рана грудной клетки слева, проникающая колото-резаная рана на животе и в левой ключичной области, в последующем – обгорание тела", – рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев.

Следствие установило, что незадолго до пожара в гостях у убитого был его 44-летний товарищ.

Стражи порядка выяснили, что мужчины выпивали спиртное, а после между ними вспыхнула ссора. Предполагается, что 44-летний мужчина в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений хозяину дома.

Жанабаев отметил, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "Убийство". Полицейские считают, что подозреваемый устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

"На допросе задержанный заявил, что хозяин дома первым схватил кухонный нож, а он якобы вырвал его из его рук и нанес несколько смертельных ударов. Истинные обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия", – добавил начальник отдела полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963905-ustroil-pozhar-chtoby-skryt-ubiystvo-pyanaya-ssora-zakonchilas-ponozhovschinoy-v-almaty/