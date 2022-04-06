Жителя Павлодарской области с двойным гражданством выдворили из страны

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Мужчину с двойным гражданством выявили в Павлодарской области. Его выдворили из страны, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Данный факт полицейские выявили 29 марта. Как оказалось 71-летний мужчина, являющий гражданином Республики Казахстан, приобрел гражданство Российской Федерации. Однако он не сообщил в установленные действующим законодательством сроки о приобретении иностранного гражданства.

Начальник ОП Щербактинского района Павлодарской области Ермек Альжанов пояснил, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол по соответствующей статье. Материал позже рассмотрели в суде.

Постановлением суда принято решение о выдворение этого мужчины за пределы страны

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963805-zhitelya-pavlodarskoy-oblasti-s-dvoynym-grazhdanstvom-vydvorili-iz-strany/