В Алматы водитель катал детей, прицепившихся к его машине

Кадр из видео очевидца: instagram.com/kris.p.almaty.official

В соцсетях распространяется видеоролик, на кадрах которого видно, как дети катаются, прицепившись к машине. В акимате Алатауского района Алматы прокомментировали данный инцидент.

Видео появилось в Instagram-паблике kris.p.almaty.official. Автор публикации утверждает, что ролик был снят в Алатауском районе южной столицы, в микрорайоне Ожет.

На кадрах видно черный внедорожник, на подножках которого, ухватившись за двери, стоят дети. Автомобиль в этот момент движется.

Данный инцидент прокомментировали в районном акимате.

"Согласно представленной информации Управления полиции Алатауского района, ведутся оперативно-поисковые работы по установлению водителя. При обнаружении будет составлен административный протокол за нарушения правил перевозки", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963751-v-almaty-voditel-katal-detey-pritsepivshihsya-k-ego-mashine-video/