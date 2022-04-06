Предлагал помощь с покупкой квартиры: двоих жителей Жезказгана обманули на 8 млн тенге

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В полицию Жезказгана обратились местные жители, заявляя, что некий мужчина предложил им помочь купить квартиры по доступным ценам, а в итоге исчез с полученными деньгами. Об этом сообщили на официальной странице ДП Карагандинской области в Instagram.

Заявление о мошенничестве поступило в полицию города Жезказгана еще 20 февраля от 28-летнего и 40-летнего жителей города.

Они сообщили, что их обманул злоумышленник, предлагавший помощь с покупкой недвижимости. Как объяснили в полиции, потерпевшие планировали приобрести квартиры, но рассчитывали совершить покупку по приемлемой цене.

В какой-то момент они познакомились с мужчиной, который утверждал, что может стать посредником для выгодной сделки. Отмечается, что злоумышленник вызвал доверие потерпевших.

За помощь один из мужчин отдал 4,5 млн тенге, а второй – 3,5 млн тенге. Но после получения денег "помощник" перестал выходить на связь.

30 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина.

По данным департамента полиции, задержанный дал признательные показания и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

На данный момент по этому делу ведется расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963721-predlagal-pomosch-s-pokupkoy-kvartiry-dvoih-zhiteley-zhezkazgana-obmanuli-na-8-mln-tenge/