Мужчину, справившего нужду в лифте, приговорили к аресту на 5 суток в Нур-Султане (видео)

Правонарушитель в лифте Нур-Султана. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Суд города Нур-Султана вынес приговор хулигану, который в состоянии алкогольного опьянения помочился в лифте одного из жилых комплексов города. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда.

Инцидент произошел в понедельник, 4 апреля. В одном из столичных ЖК пьяный мужчина справил нужду в лифте. Это происшествие засняли камеры наблюдения, установленные в кабине лифта. Позже видео выложили в Instagram-сообществе zhaloby.astana.

Сообщается, что на правонарушителя было заведено административное дело по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

Позже в ходе судебного заседания гражданин Р. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

"Судом Р. признан виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП за проявление неуважения к обществу и нарушение общественного порядка и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток", – говорится на сайте.

В сообщении суда отметили, что такое решение было принято "с учетом совершения правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963620-muzhchinu-spravivshego-nuzhdu-v-lifte-prigovorili-k-arestu-na-5-sutok-v-nur-sultane-video/