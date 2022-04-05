Павлодарца наказали после снятого ребенком видео про слив талой воды возле мечети

Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

В социальных сетях появилось видео, на котором ребенок показывает и рассказывает, что с машины сливают талую воду в неположенном месте. Выяснилось, что ролик был снят в селе Павлодарское. На него отреагировали в департаменте полиции региона. О принятых мерах сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

"На данный момент сливают канализационную воду на улице. Они это делают незаконно. И как должны дети добираться со школы в свой дом?" - интересуется автор видео, который, судя по голосу, является ребенком.

По информации департамента полиции региона, стражи порядка провели проверку и выяснили, что 1 апреля возле мечети при выезде из села Павлодарское водитель сливал талую воду.

Мужчину нашли. Им оказался 49-летний житель Павлодара. На него возбудили административное производство по ч.1 ст.505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства).

Полицейские выразили благодарность юному блогеру, который проявил активную гражданскую позицию и не остался равнодушным к правонарушению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963580-pavlodartsa-nakazali-posle-snyatogo-rebenkom-video-pro-sliv-taloy-vody-vozle-mecheti/