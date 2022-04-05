Троих школьников заподозрили в ограблении в Семее

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В Семее злоумышленники выхватили мобильный телефон из рук женщины. Полицейские подозревают в ограблении троих девятиклассников, сообщается на официальной странице ДП Восточно-Казахстанской области в Instagram.

Сообщается, что в начале марта в одно из отделений полиции Семея обратилась женщина. 53-летняя местная жительница заявила, что вечером на улице неизвестный молодой человек выхватил телефон у нее из рук.

По данным полицейских, причиненный ущерб составил 130 тыс. тенге.

Позже, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое школьников, учащихся 9 класса. Как сообщили в ведомстве, один из несовершеннолетних подозреваемых дал признательные показания в присутствии матери.

В департаменте также отметили, что задержанные были переданы под поручительство родителей, а похищенный телефон изъяли.

По этому делу было начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК "Грабеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963571-troih-shkolnikov-zapodozrili-v-ograblenii-v-semee/