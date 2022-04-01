Работнику столичного филиала Наццентра экспертизы дали 8 лет тюрьмы за коррупцию

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

30 марта в районном суде №2 Алматинского района города Нур-Султан огласили приговор в отношении работника филиала Наццентра экспертизы КСЭК МЗ РК. Его признали виновным в коррупции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АПК Казахстана.

Сообщается, что осужденного признали виновным в получении денег от столичных субъектов предпринимательства в сфере общепита. Указывается, что работнику Наццентра экспертизы давали взятки за увод от административной ответственности в период пандемии.

За совершенное преступление ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Отмечается, что оглашение приговора состоялось с участием коллектива подсудимого, а также работников КСЭК МЗ РК посредством видеоконференцсвязи.

Как пояснили в Антикоре, с прошлого года в качестве профилактической меры была введена практика, при которой в судебных заседаниях участвуют коллективы органов, работники которых обвиняются в коррупции.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963183-rabotniku-stolichnogo-filiala-natstsentra-ekspertizy-dali-8-let-tyurmy-za-korruptsiyu/