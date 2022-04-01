Казахстанец подстроил мужчине интимную встречу, снял ее на видео и потребовал деньги

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Молодой человек, ранее уже судимый за вымогательство, вновь взялся за старое. Это опять закончилось для него лишь новым сроком, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Сарыагашского районного суда Туркестанской области.

В приговоре указывается, что парень 1999 года рождения познакомился с девушкой, с которой у него начались близкие отношения.

Однако в начале февраля 2022 года он узнал, что его подруге названивает другой мужчина.

Тогда и предложил ей якобы проучить настырного ухажера, для чего нужно было пригласить его на интимную встречу в гостиницу.

Во время их свидания он ворвался в номер с видеокамерой, заявляя, что девушка является его сестрой, которую пытался изнасиловать приглашенный мужчина.

Парень потребовал 500 000 тенге, угрожая заявить в полицию. Присутствующий в гостинице сделал вид, что согласился на откуп, но сам обратился в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали при получении денег.

Свою вину он признал. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. У сторон еще есть время на обжалование приговора в вышестоящих судебных инстанциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963088-kazahstanets-podstroil-muzhchine-intimnuyu-vstrechu-snyal-ee-na-video-i-potreboval-dengi/