Пошел домой из ресторана: пропавшего мужчину нашли мертвым в канале в Таразе

Курсатбек Бакбергенов. Фото: instagram.com/lider.kz.taraz

26 марта в 02.30 часов ночи в полицию Тараза с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее отец Курсатбек Бакбергенов несколько часов назад вышел из ресторана, но домой не вернулся. Мужчину нашли мертвым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

По словам заявительницы, ее отец Курсатбек Бакбергенов 1945 года рождения 25 марта примерно в 23.30 часов вышел из ресторана в Таразе и направился домой, однако так и не дошел.

Стражи порядка установили, что пожилой мужчина в тот день вместе с женой пришел на мероприятие в ресторан, а после исчез.

26 марта в 08.20 часов утра в правоохранительные органы от бригады скорой помощи поступило сообщение, что в канале по улице Алчовая обнаружено тело пропавшего.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). В настоящее время назначены ряд экспертиз, проводятся следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963025-poshel-domoy-iz-restorana-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-kanale-v-taraze/