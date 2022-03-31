ОПГ ликвидировали в ходе спецоперации в Атырауской области (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Деятельность устойчивой организованной преступной группы пресекли в Атырауской области. Оперативная разработка проводилась в течение пяти месяцев специально созданной следственно-оперативной группой, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскара Мухаметкалиева, деятельность ОПГ была четко налажена.

Организатор, будучи жителем Кызылординской области, создал устойчивый канал поставки марихуаны, отправляя ее через маршрутные автобусы сообщением Шымкент-Атырау.

Другие участники, выполняя его указания, встречали товар и хранили в определенном месте. Затем распределяли по адресам на территории Атырауской области, собирали выручку от реализации наркотиков и отправляли деньги на карточку.

Установленный доход от незаконной деятельности составил более 6 млн тенге.

Отмечается, что участники ОПГ являются уроженцами Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней), санкция которой предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963022-opg-likvidirovali-v-hode-spetsoperatsii-v-atyrauskoy-oblasti-video/