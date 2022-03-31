Осуждены глава департамента "Байкен-U" "Казатомпрома" и директор компании

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28 марта вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя департамента закупок и бизнес-администрирования ТОО "Байкен-U" Алибека Кумарбека и директора ТОО "М Транс-Строй" Александра Шестопалова. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Первому назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 миллионов, второму - 45 миллионов тенге.

"Кумарбек признан виновным в совершении мошенничества, Шестопалов привлечен к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в размере 2 250 000 тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору о закупке работ", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

По информации на официальном сайте, ТОО "Байкен-U" было создано в марте 2006 года. Основные виды деятельности - добыча, переработка природного урана и проведение горно-подготовительных работ на месторождении в Кызылординской области.

Учредителями являются консорциум японских энергетических компаний "Energy Asia Limited" и АО "НАК "Казатомпром".

ТОО "М Транс-Строй" тоже находится в Кызылординской области и предлагает транспортные услуги, строительно-монтажные работы, продает стройматериалы и т.д.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось о задержании руководителя департамента закупок ТОО "Байкен-U" АО "НАК "Казатомпром". Его заподозрили в получении крупной взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963009-osuzhdeny-glava-departamenta-bayken-u-kazatomproma-i-direktor-kompanii/