Осуждены глава департамента "Байкен-U" "Казатомпрома" и директор компании
28 марта вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя департамента закупок и бизнес-администрирования ТОО "Байкен-U" Алибека Кумарбека и директора ТОО "М Транс-Строй" Александра Шестопалова. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.
Первому назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 миллионов, второму - 45 миллионов тенге.
"Кумарбек признан виновным в совершении мошенничества, Шестопалов привлечен к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в размере 2 250 000 тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору о закупке работ", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
По информации на официальном сайте, ТОО "Байкен-U" было создано в марте 2006 года. Основные виды деятельности - добыча, переработка природного урана и проведение горно-подготовительных работ на месторождении в Кызылординской области.
Учредителями являются консорциум японских энергетических компаний "Energy Asia Limited" и АО "НАК "Казатомпром".
ТОО "М Транс-Строй" тоже находится в Кызылординской области и предлагает транспортные услуги, строительно-монтажные работы, продает стройматериалы и т.д.
Напомним, в июле 2021 года сообщалось о задержании руководителя департамента закупок ТОО "Байкен-U" АО "НАК "Казатомпром". Его заподозрили в получении крупной взятки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963009-osuzhdeny-glava-departamenta-bayken-u-kazatomproma-i-direktor-kompanii/