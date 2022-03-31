Обещала оформить инвалидность: жительница Туркестана стала жертвой аферы

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В дежурную часть УП города Туркестан обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества с оформлением инвалидности, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам заявительницы, малознакомая женщина предложила ей помощь в оформлении документов по инвалидности. Под этим предлогом аферистка выманила у потерпевшей порядка 300 тысяч тенге, после чего скрылась, не выполнив обещания.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". Началось досудебное расследование и розыск подозреваемой в совершении аферы.

Спустя некоторое время полицейские смогли обнаружить подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась местная жительница, не имеющая официального места работы.

В настоящее время полицейские проверяют причастность женщины к совершению других аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962949-obeschala-oformit-invalidnost-zhitelnitsa-turkestana-stala-zhertvoy-afery/