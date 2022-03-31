"Насиловал, а потом покупал игрушки": акмолинка обвинила мужа в растлении дочери

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Жительница Акмолинской области обвинила мужа в изнасиловании ее 4-летней дочери. Отчим, по словам самой девочки, надругался над ней не один раз, пока матери не было дома. Взамен покупал игрушки, передает телеканал "Астана".

Девочка рассказала матери о произошедшем после развода родителей. Пока акмолинка была в больнице, глава семейства оставался один с двумя малолетними падчерицами и 7-месячным сыном. Тогда-то он и проворачивал свои дела.

По словам Мадины, дочь теперь боится мужчин - при виде их кричит, плачет и убегает. Ребенок сильно травмирован.

"Оказывается, в течение времени он это делал, а потом покупал ей игрушки, сидел, рисовал, играл. Компенсировал этим, чтобы она не думала. Она понять не могла, хорошо это или плохо", - рассказывает мать девочки.

Мадина отмечает, что даже не могла себе такого представить. Теперь жалости к бывшему мужу у нее не осталось.

Однако, сетует женщина, в полиции просят отказаться от обвинений. Некоторые экспертизы провели лишь спустя 4 месяца.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

"Согласно заключению экспертизы, подозреваемый каким-либо психическим заболеванием или временным расстройством психической деятельности не страдает. У него склонность ко лжи не выявлена. Индивидуальные особенности направленности сексуального влечения, доходящие до уровня патологии сексуальных предпочтений в отношении несовершеннолетних, не выявлены", - сообщила старший следователь СУ ДП Акмолинской области Асем Кочубаева.

Сам мужчина обвиняет племянника жены. Хотя Мадина утверждает, что он живет отдельно, они практически не видятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962919-nasiloval-a-potom-pokupal-igrushki-akmolinka-obvinila-muzha-v-rastlenii-docheri/