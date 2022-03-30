Газовую организацию обокрали на 9,5 млн тенге в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У газовой организации в Туркестанской области похитили железные уголки для установки оборудования на сумму в 9,5 млн тенге. Подозреваемым оказался работник учреждения, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что в отдел полиции Байдибекского района поступило заявление от газовой организации. Потерпевшие заявили, что неизвестные злоумышленники похитили у них железные уголки, предназначенные для установки газового оборудования.

Отмечается, что общая стоимость краденного имущества составила около 9,5 млн тенге.

"В результате проведенных всесторонних оперативно-розыскных мероприятий полицейские Байдибекского РОП задержали подозреваемого. Им оказался житель Толебийского района, работник данного учреждения", – сообщили полицейские.

По версии следствия, подозреваемому было доверено имущество организации, но тот присвоил железные уголки себе. В полиции также считают, что подозреваемый сдал украденное в пункт приема металла и получил за это 4 млн тенге.

"Похищенное имущество стражи порядка изъяли в качестве вещественных доказательств", – отметили в МВД.

Как сообщили сотрудники полиции, подозреваемый признался, что он совершил преступление для того, чтобы закрыть свои долги.

Данный факт зарегистрирован по статье 189 УК РК "Присвоение или хищение вверенного чужого имущества". Полицейскими в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962834-gazovuyu-organizatsiyu-obokrali-na-95-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/