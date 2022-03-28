Заключенный напал на сотрудников колонии в Карагандинской области

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Осужденный, отбывающий наказание в учреждении АК-159/25 в Карагандинской области, напал на сотрудников колонии, за что получил три дополнительных года лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в колонии, которая находится в Жезказгане.

Заключенный, отбывающий наказание за убийство, попытался занести в камеру блок сигарет. Ему сделал замечание контролер, поскольку курить можно только в специально отведенных для этого местах, а хранить сигареты в камере запрещено.

Тогда осужденный напал на контролера, а затем ударил дежурного.

По данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ч.2 ст.429 УК РК (Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения).

Материалы рассмотрели в суде Жезказгана. Мужчина признан виновным. Ему назначили 3 дополнительных года лишения свободы, хотя осужденному оставалось отбыть 2 года за предыдущее преступление.

В итоге теперь он будет сидеть в учреждении чрезвычайной безопасности 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962461-zaklyuchennyy-napal-na-sotrudnikov-kolonii-v-karagandinskoy-oblasti/